Leonhard Schitter im Porträt: Modernisierer stieß auch auf Widerstände

Der Chef der Salzburg AG wollte politischen Einfluss nicht wahrhaben.

Mit der Bestellung zum Vorstand der milliardenschweren Energie AG Oberösterreich erklimmt der heute 54-jährige Leonhard Schitter eine weitere Stufe auf der Karriereleiter. Begonnen hat sein Weg nach der Matura am Erzbischöflichen Privatgymnasium Borromäum und dem Jusstudium an der Uni Salzburg beim Industriemaschinenhersteller Emco in Hallein. Von dort ging es 1994 direkt in das Kabinett von Landeshauptmann Hans Katschthaler (ÖVP). Dessen Nachfolger Franz Schausberger überredete Schitter, der damals bereits einen Vertrag mit einem Industrieunternehmen in Aussicht hatte, zum Bleiben im Chiemseehof. ...