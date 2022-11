Letzte Metzgerei in Seekirchen schließt: "Ich möchte die Pension in der Familie genießen"

Nach vielen Jahrzehnten schließt Lorenz Pommer in Seekirchen mit Jahresende die einzige verbliebene Metzgerei in der künftigen Flachgauer Bezirksstadt.

Am Heiligen Abend 2022 gibt es bei Metzgermeister Lorenz Pommer in Seekirchen zum letzten Mal seine weitum bekannten Mettenwürstl. In der Nacht davor arbeitet der Fleischhauer - in dem Fall stets mit Helfern aus der Familie - durch, damit seine Frau Christine, die jüngere Tochter Claudia und die übrigen Verkäuferinnen die Kundenwünsche erfüllen können. Mettenwürstel muss man nicht vorbestellen, sie werden bis Geschäftsschluss frisch produziert.

Der harte Arbeiter blickt auch erleichtert in die Zukunft

So wird ...