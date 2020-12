Lichtplaner aus St. Gilgen sorgt für mehr Wohlgefühl

Bei Renovierungen oder Neubau kann sich der Architekt Peter Dokulil mit Spezialwissen über die richtige Beleuchtung wirkungsvoll einbringen.

Wann fühlt man sich in einem Innenraum wohl und wann nicht? Die Antworten darauf hat sich der Architekt Peter Dokulil zum Beruf gemacht. Der 45-jährige St. Gilgner ist einer der wenigen Lichtplaner in Salzburg und gibt auch gleich Antworten: "Durch Licht entstehen Räume, die eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen, wobei einige Faktoren zu berücksichtigen sind. Wie gleichmäßig ist das Tageslicht verteilt? Mindestens zwei Prozent des Lichts von außen sollten in einem Raum vorhanden sein, fünf Prozent gelten als sehr gut, zehn Prozent ...