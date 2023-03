Liebherr investiert weiterhin kräftig

26 Millionen Euro flossen in die Errichtung eines hochmodernen Logistikzentrums.

Seit der Werksgründung im Jahr 1960 durch Hans Liebherr schreibt die Firmengruppe Liebherr in Bischofshofen eine Erfolgsgeschichte: Das Werk hat sich über die Jahrzehnte hinweg zum Kompetenzzentrum für Liebherr-Radlader entwickelt und zeichnet sich durch technische Innovationen und stetig steigende Produktionszahlen aus. Die Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH ist fest in der Region verwurzelt und steht für sichere und interessante Arbeitsplätze. Um weiterhin erfolgreich zu sein, investiert Liebherr laufend in die Zukunftssicherheit des Standorts. Der neueste Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Inbetriebnahme ...