Limberg 3: Im Schneckentempo in Kaprun durch den Berg

Österreichs größtes Kraftwerksprojekt läuft nach Zeitplan. Die nächste logistische Hürde ist genommen: Beide Einlauf-"Schnecken" für die Pump-Turbinen wurden langsam, aber unfallfrei durch den sechs Kilometer langen Tunnel geliefert und eingehoben. Durch diese "Schnecke" wird das Wasser je nach Bedarf zwischen den Speichern Mooserboden und Wasserfallboden auf- oder abwärts geleitet.

Die Rohrturbinenteile wiegen 79 Tonnen

Gute Augen und ruhige Lenkung waren gefragt, als die 79 Tonnen schweren Rohrturbinenteile durch den Zufahrtstunnel in die Kraftwerkskaverne von Limberg 3 fuhren. Vier Tage dauerte der Transport von Italien bis Kaprun. Die letzten Kilometer ging es buchstäblich im Schneckentempo: Vier Stunden tastete sich der Spezial-Tieflader durch die enge Tunnelröhre. Die letzte Etappe war das Einheben vom Tieflader aus der höhergelegenen Einfahrtskaverne in die etwa 25 Meter tiefer liegende Maschinenhalle. Damit war die minutiös geplante Aktion abgeschlossen.



72 Kubikmeter Wasser pro Sekunde treffen auf die Turbinen

Die "Schnecke" ist der spiralförmige Schlussteil der Rohrleitung für das Triebwasser. Durch die beiden Spiralen treffen je 72 Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf die Francis-Turbinen. Die Turbinen können mit fallendem Wasser Strom entweder erzeugen oder das Wasser nach oben pumpen, um die Energie damit im höher gelegenen Mooserboden physikalisch zu speichern. Da hier das Wasser seine maximale Energie erreicht, sind die Belastungsanforderungen an das gekrümmte Stahlrohr enorm und entsprechend hoch sind die Qualitätsanforderungen an Konstruktion, Material und Verarbeitung.



Die Panzerung der Druckschächte dauert bis in den Winter

In der Zwischenzeit laufen die Montage- und Betonierarbeiten in den Kavernen nach Plan. Die Panzerung der Druckschächte wird im August beginnen und sich bis in den Winter ziehen. Das Kraftwerk Limberg 3 soll im Herbst 2025 ans Netz gehen. Der Verbund investiert rund 400 Mill. Euro.