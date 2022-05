Bildungstalk: So klappt Resilienz am Arbeitsplatz und im Alltag

Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, ist in aller Munde. Was haben Arbeitgeber davon, wenn sie die Resilienz ihrer Mitarbeiter stärken? Und was kann jeder Einzelne tun, um besser mit Belastungen umzugehen? Organisationspsychologin Halina Gruber gibt im Bildungstalk Tipps: Zu sehen am 16. Mai 2022 um 18 Uhr hier im Player.

Halina Gruber ist Arbeits- und Organisationspsychologin sowie Gründerin der Potenzialwerkstatt.