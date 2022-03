Scheitern, aber richtig: Wie man offen mit Fehlern umgeht

Offen über seine Fehler zu sprechen, ist in unserer Leistungsgesellschaft gar nicht so einfach. SN-Redakteurin Katharina Maier diskutiert mit Reinhard Oberholzner und Aleksandra Nagele über den positiven Umgang mit beruflichem und privatem Scheitern. Live am Montag, 4. April 2022, um 18 Uhr hier im Player!