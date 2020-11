Lockdown beschert der Post neue Rekorde im Paketgeschäft

Das Weihnachtsfest ist zwar erst in vier Wochen. Weil der Handel geschlossen ist, erreicht die Zahl der mit der Post versendeten Pakete schon jetzt einen Höchststand.

"Team Christkind" steht auf den Aufklebern, die auf vielen Postautos zu sehen sind. Der Heilige Abend ist erst in vier Wochen. Die Post steckt schon jetzt im Weihnachtsstress. Denn die Coronamaßnahmen befeuern den Trend zum Onlineversand, weil der stationäre Handel zumindest bis zum 6. Dezember geschlossen ist.

Im Logistikzentrum in Wals-Siezenheim beginnt am frühen Mittwochnachmittag allmählich die Arbeit der Sortierer. Am intensivsten sei es in den Nachtstunden, sagt Franz Reichl, Leiter der regionalen Logistikzentren. Dann herrsche Hochbetrieb. "Wir ...