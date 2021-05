Löschmeister als Durstlöscher: Die Vogei Hüttn im Pongau hat einen neuen Pächter

Franz Thurner fackelte nicht lange und unterschrieb Mitte Mai kurzerhand den Pachtvertrag der Vogei Hüttn in St. Johann.

"Das ist genau das, was ich wollte, hier gefällt's mir, hier passt's mir", sagt Franz Thurner. Von einer sehr guten Freundin hatte er Anfang Mai erfahren, dass die Vogei Hüttn zu verpachten sei. Er fackelte nicht lange, schon Mitte Mai war man sich handelseinig und der Pachtvertrag war unterschrieben. Thurner, in seinem Heimatort Flachau und auch darüber hinaus als "Franky" bekannt, hat mit der Vogei Hüttn ein äußerst beliebtes Ausflugsziel am Hahnbaum, dem Hausberg der St. Johanner, übernommen.

...