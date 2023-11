Lohnverhandlungen: Metaller streiken auch in Salzburg

Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legten bei Bosch in Hallein für drei Stunden die Arbeit nieder. In weiteren Betrieben wird die kommenden Tage gestreikt.

Nach dem Angebot der Arbeitgeber für eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent sei die Stimmung in ihrem Betrieb aufgeheizt, sagt Peter Marchl, Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Bosch in Hallein. "Das war ein katastrophales Angebot. Wir haben eine Abstimmung gemacht, wer für einen Streik ist, und bis auf eine Enthaltung waren alle dafür", sagt Marchl. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legten am Montag für einen Warnstreik für drei Stunden die Arbeit nieder. Für die Kameras gab es einen Protestmarsch vor das Werk, ausgerüstet mit Transparenten und Trillerpfeifen. "Die Leute haben jetzt zwölf Monate hart gearbeitet und wollen jetzt einen Teil von dem Kuchen", sagt Betriebsrat Peter Marchl.

Inflationsrate von 9,6 Prozent müsse berücksichtigt werden

Er sehe keine Möglichkeit für einen Abschluss in Wien, wenn die Inflationsrate von 9,6 Prozent nicht berücksichtigt werde. Die Arbeitnehmer hätten auch alle Trümpfe in der Hand, sagt Marchl. "Wenn man heute einen rausschmeißt, fängt der bei der nächsten Firma wieder an. Da kann man keine Drohungen aussprechen." Er zeigt sich überzeugt, auch heuer wieder einen ordentlichen Abschluss zu schaffen. "Die 2,5 Prozent sind eine Verhöhnung, eine Watsche ins Gesicht. Wir werden draufbleiben und es mit dieser geballten Kraft auch schaffen."

Warnstreiks in allen großen Produktionsbetrieben

Der Warnstreik bei Bosch bildete den Auftakt für Warnstreiks in allen großen Produktionsbetrieben in Salzburg. Am Dienstag soll bei der Firma Liebherr, bei Emco, Schlotterer und beim Miele-Werk in Bürmoos gestreikt werden, am Mittwoch bei Palfinger und der SAG.