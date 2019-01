Lokale Künstler gesucht: Motel One in Salzburg Süd wird renoviert

Die Hotelkette Motel One wird ihr Hotel in Salzburg-Süd neu einrichten. Das Hotel war das erste des Unternehmens in Österreich.

Vor acht Jahren baute Motel One ein Hotel in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg. Nun soll es neu gestaltet werden, sagt Sprecherin Julia Breitkopf: "Kein Hotel von Motel One soll älter aussehen als acht Jahre." Für das so genannte Facelift will das Unternehmen mit lokalen Künstlern zusammenarbeiten. "Das Thema wird Salzburger Land sein." Das Konzept soll mit Stoffen, Kunst und Materialien umgesetzt werden. Zudem werden die Zimmer auf den neuesten Stand gebracht: Ein Safe und ein Schminkspiegel sind nun in jeder Einheit. Der Umbau wird einige Monate dauern, das Hotel bleibe in der Zeit offen.



Anzeige

Quelle: SN