Lokale Künstler gesucht: Motel One Salzburg-Süd erhält ein neues Gesicht

Die Hotelkette Motel One wird ihr Hotel in Salzburg-Süd neu einrichten. Das Hotel war das erste des Unternehmens in Österreich. Jetzt erhält das Haus ein neues Design. Das Motto ändert sich von "Jedermann" auf "Salzburger Land".

Vor acht Jahren öffnete Motel One ein Hotel mit 171 Zimmern an der Alpenstraße in der Stadt Salzburg. Nun soll es neu gestaltet werden. Sprecherin Julia Breitkopf: "Kein Hotel von Motel One soll älter aussehen als acht Jahre." Für das so genannte Facelifting will das Unternehmen mit lokalen Künstlern zusammenarbeiten. "Das Thema wird Salzburger Land sein." Das Konzept soll mit Stoffen, Kunst und Materialien umgesetzt werden. Zudem werden die Zimmer auf den neuesten Stand gebracht: Ein Safe und ein Schminkspiegel sind nun in jeder Einheit. Der Umbau wird einige Monate dauern, das Hotel bleibt in dieser Zeit geöffnet. Motel One betreibt in Salzburg zwei Hotels: Neben dem Salzburg-Süd setzt Motel One auf das Salzburg-Mirabell mit 119 Zimmern an der Salzach - eröffnet vor sechs Jahren. Das Designthema: Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart und seine Geburtsstadt Salzburg.



Im Frühsommer öffnet das Motel One in Linz seine Pforten

Die Hotelgruppe Motel One (gegründet im Jahr 2000) ist mit 71 Hotels und rund 20.160 Zimmern in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, Tschechien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in München erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 222 Mill. Euro - bei einer durchschnittlichen Auslastung von 74 Prozent. In Österreich betreibt Motel One im Joint Venture mit der Verkehrsbüro Group sechs Hotels (vier in Wien und zwei in Salzburg). Im Frühsommer öffnet das Motel One am Hauptplatz in Linz seine Pforten. Das denkmalgeschützte Haus mit 111 Zimmern wird sich im Design mit dem Thema "Linz zwischen Tradition und Moderne" auseinandersetzen.

