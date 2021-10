Lotterie für Saisonkräfte in Obertauern: Es winken fünf Monatsgehälter

Die Tourismusbetriebe in Obertauern benötigen für die bevorstehende Wintersaison rund 3000 Mitarbeiter. Die Verlosung von zusätzlichen Monatsgehältern sollen Personal anlocken.

Ob in Kindergärten, in der Pflege, in der Industrie oder im Transportwesen: Überall ist der eklatante Mangel an Fachkräften spürbar. Besonders hart trifft die Situation kurz vor Beginn der Wintersaison auch die Gastronomie und vor allem die Hotelbranche.

Obertauern will in gut einem Monat starten und sucht nach wie vor händeringend Personal. "Für einen reibungslosen Ablauf werden in Obertauern rund 3000 Mitarbeiter benötigt", sagt Lisa Walcher vom Tourismusverband. Von dieser Zahl ist man noch deutlich ...