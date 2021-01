Luftreiniger soll helfen, Miele-Jobs zu sichern

Im Miele-Werk in Bürmoos wurden seit 2018 rund acht Mill. Euro investiert. Nun will man mit Komponenten für einen Luftreiniger weiter punkten.

Das im Jahr 1962 gegründete Miele-Werk in Bürmoos hat unruhige Zeiten hinter sich: 2017 hieß es, dass 80 der damals 270 Mitarbeiter gehen müssten, weil die Produktion von Medizintechnik-Geräten nach Italien verlegt werden sollte.

Seit drei Jahren geht es aber mit dem Standort, in dem aktuell 200 Mitarbeiter tätig sind, bergauf. Das berichtet Hendrik Wermers, der seit Juni 2019 amtierende Geschäftsführer des Werks: "Miele Bürmoos fokussiert sich auf die Produktion von hochwertigen Komponenten und partizipiert so stark am ...