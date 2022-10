Lungau: Bikes gehören beruflich wie privat zu ihrem Leben

Sie fährt mit einem normalen Fahrrad und einem E-Mountainbike. Als erste Zweiradmechatronikerin des Landes wartet Jessica Mandl ihre Zweiräder selbst.

Jessica Mandl ist 15 Jahre alt und sie weiß, wie man Räder zusammenbaut, überprüft, repariert.

Die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker ist die Antwort auf die steigende Zahl von Elektrofahrrädern und den damit verbundenen neuen Anforderungen in den Bereichen Service und Reparatur. Jessica kennt beide Räder: Für kurze Wege steigt sie auf ihr "normales" Rad, und wenn sie am Wochenende mit ihrem Papa in die Berge fährt, muss ihr E-Mountainbike "Moondraker Panzer" herhalten.

Nach dem Schnuppern Berufwahl getroffen

...