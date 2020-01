Lungau hat höchste Spritpreise Österreichs

Politik unterstellt unfaire Preisgestaltung. Tankstellen-Mogul Franz Leikermoser kontert: "Das ist ganz einfache Betriebswirtschaftslehre."

Mit einem mittleren Preis von 1,349 Euro pro Liter Super-95-Benzin war der Lungau im Jahr 2019 der teuerste Bezirk Österreichs. Das zeigt die Jahresstatistik der Bundesbehörde E-Control. Für Diesel lag der Durchschnittspreis bei 1,319 Euro. Zum Vergleich: In der Stadt Salzburg waren 1,203 Euro/Liter für Diesel bzw. 1,224 Euro/Liter für Superbenzin fällig.

Gerade im Lungau, in dem es viele Pendler gebe und die meisten Familien mangels Alternativen zwei Autos benötigten, treffe das die Menschen hart, sagt AK-Bezirkssekretär Bernhard Kendlbacher. Grund für die spezielle Preisgestaltung sehe er keinen. "Ein paar Kilometer weiter im Bezirk Murau zahle ich schon viel weniger. Die haben auch keine anderen Voraussetzungen."

Komisch sei, dass alle Tankstellen ungefähr denselben Preis verlangen würden, sagt Kendlbacher. In dieselbe Kerbe schlägt LAbg. Manfred Sampl (ÖVP). Die Bundeswettbewerbsbehörde hat in der Vergangenheit allerdings keine Hinweise auf Preisabsprachen gefunden.

Sampl ist dennoch unzufrieden: "Die Preise sind ganz klar überhöht, diejenigen, die Sprit verkaufen, machen keinen fairen Preis. Und da rede ich nicht von den Tankstellenpächtern im Lungau, sondern von den Konzernen, die dahinterstehen."

Mineralöllieferant und Tankstellenbetreiber Franz Leikermoser wehrt sich gegen die Kritik: "Man muss hier mehr verlangen als in einer Stadt. Das ist ganz einfaches betriebswirtschaftliches Einmaleins. Aber manche wollen oder können das einfach nicht verstehen."

Eine Tankstelle in St. Michael würde in vielerlei Hinsicht dieselben Kosten verursachen wie etwa eine an der B311 in St. Johann. "Ob Erhaltung oder Personal. Ich habe aber nur 5000 Fahrbewegungen anstatt 30.000. Ich lasse ein Fünftel an Treibstoff durch", sagt Leikermoser. Ohne eine höhere Marge könne die Kalkulation niemals aufgehen.

Es gebe auch weitere strukturelle Besonderheiten im Lungau. Etwa, dass für den Transport von Treibstoff durch den Tauerntunnel ein Begleitfahrzeug nötig sei. "Das kostet jedes Mal einige Hundert Euro." Außerdem gebe es eine Tankstellendichte, die in Österreich ihresgleichen suche. "Wir haben im Lungau 13 Stationen auf 20.000 Einwohner. Von den Einwohnern her würden eigentlich zwei reichen", so Leikermoser.

Perfektes Anschauungsmaterial habe ein Kollege mit seiner Billigtankstelle in Tamsweg geliefert. Die anfangs gefeierte Selbstzapfanlage gibt es nicht mehr. "Weil es sich nicht gerechnet hat."

Politiker Sampl und AK-Bezirkschef Kendlbacher wollen weiter dranbleiben. In den vergangenen Jahren konnte trotz wiederholter Ankündigung nichts erreicht werden. "So ehrlich muss man sein, die Handhabe der Politik ist in diesem Bereich sehr eingeschränkt", sagt Sampl. "Wir sollten weiter Druck machen. Wo den Hebel genau ansetzen, weiß ich aber auch nicht", sagt Kendlbacher.