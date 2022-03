Lungau: Regionalbank initiiert Fotocontest

Noch bis 25. April kann für die 24 finalen Bilder abgestimmt werden

Mehrere Aktivitäten startet die Raiffeisenbank Lungau im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums. Beim Fotocontest unter dem Motto "Your Lungau Moment" hatten Vereine die Möglichkeit, Bilder einzureichen. "Die Resonanz war enorm. Insgesamt wurden von Oktober bis Jänner 250 Bilder eingereicht. Jedes Vereinsmitglied konnte maximal ein Bild für seinen Verein einreichen. Für uns ist es wichtig, den Vereinen als Wertschätzung für ihre unbezahlbare Arbeit für die gesamte Region etwas zurückzugeben", sagt Ursula Mißbichler, zuständig für den Bereich Marketing in der Regionalbank. Am Ende entstand ...