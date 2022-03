Lungau rettet uralten Weizen für neue Saat

Nein, nicht Dinkel, sondern Binkel! Diese Getreideart wird in Tamsweg wieder angebaut. Viele fleißige Hände haben ganze Arbeit geleistet.

Eigenes Getreide ist für Salzburg Mangelware. Der einzige Bezirk, der dem Mangel stärker entgegenwirkt, ist der Lungau. In einem weiteren Projekt ging es um den Binkel, auch Zwerg- oder Pfahlweizen genannt. Er ist neben Einkorn und Emmer die drittälteste Weizenform und damit ein echtes Urgetreide, wissen Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg. Binkel wurde in alpinen Höhenlagen bis in die 1950er-Jahre angebaut.

Aus zehn Kilogramm aus einer Gendatenbank in Tirol für die Aussaat im Lungau wurden im Vorjahr 120 ...