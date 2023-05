Lungauer Firma verkleidete gesamte Außenfassade mit PV-Modulen

Naturbaustoffhersteller Iso Span in Madling investiert in den Klimaschutz.

Die Menge des Energieverbrauches von rund 85 Einfamilienhäusern produziert eine auf der Fassade sowie den Dächern der Iso-Span-Produktionshallen montierte PV-Anlage jährlich. Insgesamt verfügt die neue PV-Anlage auf rund 900 m22 Süd-Ost-Fassaden- und 1050 m22 Dachfläche des Werkes über eine Leistung von rund 350 kWp.

GF Herbert Schilcher: "Hauptmotivation war, um zum Klimaschutz beizutragen, CO2 einzusparen und eine Reduktion der Energie- und Betriebskosten zu erzielen." Berechnungen zufolge werde es durch den Sonnenstrom möglich sein, rund 40 Prozent des Strombedarfs einzusparen, was wiederum rund 115 Tonnen CO2-Reduktion pro Jahr mit sich bringe: "Aufgrund des Zweischichtbetriebes von 6 bis 22 Uhr ist eine bestmögliche Nutzung gegeben. Restmengen werden eingespeist und tragen so zur Amortisierung der Anlage bei."

2022 war das erfolgreichstes Geschäftsjahr bei Iso Span

Großer Wert wurde auch auf die optische Außenwirkung gelegt: "Das anthrazitfarbene Design der PV-Fassade am 35 Meter hohen Produktionsgebäude trägt wesentlich zu einer modernen und gelungenen Fassadengestaltung bei." Mit der Umsetzung wurden regionale Firmen beauftragt. "Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in der Produktion und bei den erzeugten Produkten spielen für uns eine große Rolle, was auch durch zahlreiche Qualitätspartnerschaften und Gütesiegel für die Iso-Span-Produktpalette wie Natureplus-Gütezeichen für ökologisches Bauen, Klimahauszertifikat, Bau-EPD-Produktumweltdeklaration, Klimaaktiv-Partnerschaft oder Passivhauszertifikat belegt wird. Im Bewusstsein, dass unser Handeln Auswirkungen auf die Umwelt hat, soll diese Investition ein weiterer Beitrag dazu sein, sie zu schützen." Derzeit werden rund 70 Mitarbeiter beschäftigt: "Das Vorjahr war in der 62-jährigen Firmengeschichte wirtschaftlich gesehen das erfolgreichste. Auch im ersten Quartal 2023 wurde dieser Erfolg noch gesteigert - allerdings ist davon auszugehen, dass ab dem zweiten Halbjahr die Baukonjunktur ,abflacht'." Iso Span macht rund 65 % des Umsatzes im Export. 17 Länder Europas werden von Ramingstein aus beliefert: "Durch diese breite Aufstellung wird trotzdem eine einigermaßen gute Auslastung gewährleistet sein. Die großen Herausforderungen sind immer noch die Personalproblematik und die extremen Kostensteigerungen am Rohstoffsektor."