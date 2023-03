Lungauer Kammertag: Landwirte profitieren von Krise

Rund 100 Landwirte folgten der Einladung zum Lungauer Kammertag. Im LN-Gespräch geht Bezirksbauernkammerobmann Johann Schitter näher auf die aktuellen Themen ein.

"Wünschenswert wäre es, wenn sich das Preisniveau des Ertrages über Krisen hinaus halten würde", resümiert Johann Schitter die aktuelle Preisentwicklung in allen Bereichen. Eine gute Preissituation sieht er am Milchsektor. "Abhängig von der Milchsorte, erhält der Produzent aktuell rund 50 Cent pro Liter." 27,6 Millionen Tonnen sind es insgesamt. Dieser Wert teilt sich in 17,2 Mio. Tonnen Biomilch (62 %), 8,5 t gentechnikfreie (31 %) und 1,7 t Bio-Heumilch (7 %). Von den rund 650 landwirtschaftlichen Betrieben im Lungau gibt es rund 350 Milchbauern. "Auch ...