Lungauer Lehrlingshaus strahlt weit über die Bezirksgrenzen

Am Montag wurde das fertiggestellte Recon-Lehrlingshaus bei der Polytechnischen Schule zwischengeparkt.

Mittels Spezialkran wurde das Recon-Lehrlingshaus am Montag vor der Schule abgestellt - mit eifriger Unterstützung der PTS-Schüler, die zu den Hauptakteuren in der Umsetzung gehörten. Seit Schulbeginn stand wöchentlich ein Praxistag auf dem Programm. Besonderheit: Die Baustelle wechselte - ausgehend vom Bauhof der Firma Recon - ständig den Standort. Projektinitiator Mario Schitter: "Das Lehrlingshaus ist mobil und wurde je nachdem, welche handwerklichen Arbeiten im Bauprozess gerade an der Reihe waren, in das jeweilige Unternehmen transportiert. Vom Maurer zum Dachdecker, zum Maler, Fliesenleger und zu all den anderen, bis zur ,Schlüsselübergabe'."

PTS-Direktor Roland Petzlberger: "Das Projekt zieht weite Kreise. Uns erreichen Anrufe aus ganz Österreich. Alle Schüler - aktuell über 40 - waren von Anfang an mit Begeisterung dabei." Der Benefit für die Schüler liegt für alle Beteiligten auf der Hand: "Das Recon-Lehrlingshaus bietet die Gelegenheit, vorab zur Berufsentscheidung wichtige Praxiserfahrungen zu sammeln, und zwar auf einer echten Baustelle, wo Gewerke abgestimmt gehören, Prozesse organisiert und für den Bauerfolg optimiert werden müssen. Die beteiligten Unternehmen wiederum zeigen, dass ihnen eine solide Ausbildung der Fachkräfte von morgen am Herzen liegt", sagt Mario Schitter.

Fazit: "Seit vielen Jahren wollte ich dieses Projekt umsetzen. Es hat sich keine Schule gefunden. Die Polytechnische Schule mit Direktor Roland Petzlberger zeigt es jetzt vor. Praxisnäheren Unterricht gibt es nicht. Wir wollen das Projekt dauerhaft auf ein solides Fundament stellen."

Anfang Juli wird das Recon-Lehrlingshaus an die Gemeinde St. Michael übergeben, wo es laut Bürgermeister Manfred Sampl einer öffentlichen Nutzung zugeführt wird.