Lungauer Regionalbank schärft weiterhin ihr Profil

In die vier Raiffeisen-Hauptbankstellen wurde und wird kräftig investiert.

Auf das Jahr 2022 blickte die Raiffeisenbank Lungau bei ihrer Generalversammlung im Hapimag-Resort zurück. Die Revitalisierung der Bankstelle in Mauterndorf wurde im Herbst 2022 abgeschlossen. Nunmehr steht die Modernisierung in Mariapfarr auf der Agenda. Beginn ist im Herbst. Geschäftsleiter Georg Eberharth: "Unsere vier Hauptbankstellen wollen wir nachhaltig stärken. Auch für die kleineren Orte wird es zukunftsfitte Konzepte geben. Ziel ist es, den Zahlungsverkehr vor Ort zu ermöglichen." Generell werden die Herausforderungen nicht weniger: "Die Inflation greift auch in der Bankenlandschaft. Die stark veränderte Zinssituation ergibt zwar auf der Habenseite bessere Zinsen, was gut für alle Sparer ist, jedoch bedeutet sie eine deutliche Mehrbelastung für Kreditnehmer. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Weiterentwicklung der Genossenschaft. Dazu bedarf es eben auch Optimierungen in der Bankstellenstruktur." Um den Markt und die Region permanent zu spüren, gibt es im Jahreskreis zahlreiche Veranstaltungen. Von Sumsi-Skirennen bis hin zum fachlich hochkarätigen Investmentabend. Das Gesamtvolumen der Finanzierungen 2022 beträgt 673 Millionen Euro. Der Stand der Einlagen beläuft sich auf 520 Mio. Euro. Das verwaltete Kundengeschäftsvolumen ergibt 1,38 Milliarden Euro. Rund 19.000 Kunden zählt die Raiffeisenbank Lungau. Genossenschaftsmitglieder sind es rund 5800. Im Kreditbereich gibt es einen Nachfragerückgang von rund 70 Prozent: "Der private Wohnbau fällt aufgrund der Teuerung nahezu komplett aus. Auch in der Wirtschaft gibt es aufgrund der unsicheren globalen wirtschaftlichen Lage Zurückhaltung bei den Investitionen." Auch die Einlagenleistung stagniert: "Die Bevölkerung braucht aufgrund der Teuerung das Geld für das tägliche Leben. Wir bleiben zuversichtlich. Es gab in der Vergangenheit öfter schlechte Prognosen, die letztlich nicht so eingetreten sind. Es braucht Weitblick, aber eine klare Sicht auf die tagesaktuellen Geschehnisse, die sich immer schneller verändern."

Folgende verdiente Mitarbeiter wurden geehrt: Richard Kocher (35 Jahre), Susanne und Frank Doppler (beide 30 Jahre), Katharina Jesner, Maria Bacher und Johann Santner (alle 25 Jahre) sowie Manuela Bogensperger (20 Jahre).