Jeder Private darf drei Mal im Jahr auf einem städtischen Markt seine Produkte anbieten. Alexandra Sailer und Kurt Repetschnigg probierten es erstmals.

"Ich habe es anfangs gar nicht gewusst, dass man auch als Privater auf der Schranne in Salzburg etwas verkaufen darf", sagt Alexandra Sailer. Die zweifache Mutter und Hoteliersgattin in Obertauern mit Wohnsitz in der Stadt Salzburg hat sich mit dem ...