Lungauer Schneiderin will Weltmeisterin werden

Zuerst Matura, dann Lehre und seit heuer Staatsmeisterin: Jetzt greift die Lungauer Schneiderin Lisa Lintschinger (23) in Finnland nach dem Weltmeistertitel.

Es wird in ihrem jungen Leben die dritte Flugreise sein, die Lisa Lintschinger am kommenden Sonntag antreten wird. Und "so lange wie jetzt war ich noch nie weg von daheim", erklärt die 23-Jährige. Wer jetzt glaubt, die Tamswegerin sei schüchtern, der liegt falsch. "Ich liebe den Lungau ganz einfach", erklärt sie. Und sie liebt das Zeichnen, Entwerfen und Nähen. Deshalb muss sie für zehn Tage nach Finnland, denn dort finden in Helsinki die Berufsweltmeisterschaften, die WorldSkills statt.

Ab ...