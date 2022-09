Lungauerin kommt mit Modelabel heim

2011 strickte "Tracy" Griesner Hauben und gründete Mirabell Plummer. Nach Standorten in Zell am See und Salzburg übersiedelte sie jetzt mit Sack und Pack in ihren Heimatort Mauterndorf.

SN/sw/mirabell plummer Von Mauterndorf aus versendet „Tracy“ Griesner ab sofort ihre selbst geschneiderte Kleidung in die ganze Welt.