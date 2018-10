Mach's besser: Banken und Versicherungen werben um junge Salzburger

200 offene Stellen gibt es derzeit in Banken und Versicherungen. Die Branche startet deshalb eine Kampagne, in der sie zur Rebellion aufrufen.

Salzburgs Banken und Versicherungen fehlt es an Fachkräften. "In den diversen Jobbörsen und Tageszeitungen finden sich mehr als 200 ausgeschriebene Stellen für Lehrlinge, Lehrlinge mit Matura und Fachkräfte mit den unterschiedlichsten Ausbildungen", sagt Spartenobmann Günther Reibersdorfer. Dazu kommt ein Wechsel in den Einstellungen: Stand früher im Job-Ranking der jungen Leute ein sicherer Job bei Banken und Versicherungen ganz oben. Nun sind IT-Sektor und der Event-Bereich angesagt.

Die Sparte Bank und Versicherungswesen startet deshalb eine Kampagne, die die Salzburger Agentur plenos kreierte: Unter dem Hashtag "Jetzt mal ehrlich" spricht die Branche Imageprobleme an. "Es ist unbestreitbar, dass in Folge der Finanzkrise Imageprobleme entstanden sind, auch wenn Salzburger Banken nichts mit der Finanzkrise zu tun hatten," sagt Reibersdorfer.

Allein im Bundesland Salzburg werden 7.250 Mitarbeiter an 364 Standorten beschäftigt. Mehr als 100 Lehrlinge werden zurzeit kaufmännisch ausgebildet. Variable Arbeitszeitmodelle, individuelle Förderungen, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramme und familienfreundliche Benefits gehören genauso in den Arbeitsalltag wie modernste digitale Technologien. Günther Reiberstorfer: "Die Beraterinnen und Berater sind finanzielle Weichensteller für viele Menschen. Sie schaffen Sicherheit, helfen erarbeitete Rücklagen gewinnbringend anzulegen und Träume umzusetzen. Kurzum: Sie gestalten ein Stück weit die Zukunft der Salzburgerinnen und Salzburger mit." Über YouTube, Instagram, mobiles natives und programmatisches Advertising sollen die provokanten Aussagen ausgespielt werden: "Rebelliere gegen deine Eltern. Mache eine Lehre bei der Bank oder Versicherung." "Du findest, wir haben in der Vergangenheit viel verbockt? Komm her und mach's besser." Oder: "Eine Lehre bei der Versicherung - Echt jetzt?".

"Ich wollte viel Geld verdienen"

Weil niemand so glaubwürdig ist, wie junge Mitarbeitende selbst, kommen diese in Videos selbst zu Wort. Rückblickend waren es ganz unterschiedliche Motive, die die Testimonials der Kampagne auf die Idee brachten, eine Ausbildung in der Branche zu beginnen. Eine amüsante Erklärung hat Aline-Sophie Lettner parat, die heute als Außendienstmitarbeiterin einer großen Versicherung und Bausparkasse arbeitet und dabei die freie Zeiteinteilung und die exzellenten Verdienstmöglichkeiten schätzt. "Mein 16-jähriger Kopf hat sich damals gedacht, dass er viel Geld verdienen möchte. Wo verdient man viel Geld? Natürlich dort, wo man viel mit Geld zu tun hat", erinnert sie sich an ihre Teenagerüberlegungen. Zuspruch bekam sie damals aus ihrem Freundeskreis, was sie motivierte, eine Versicherungslehre und die Berufsmatura zu machen. Als junge Frau habe sie es sehr genossen, dass sie bereits als Lehrling eine überdurchschnittliche Bezahlung erhielt. "In unserer Branche sind auch heute noch die Lehrlingsentgelte mit die höchsten in Österreich", stellt sie fest.

"Der tägliche Kundenkontakt macht es interessant"

Der Einstieg in das Bankfach begann für Sandra Stabauer ganz anders. Während ihrer Ausbildung an der Hauswirtschaftlichen Fachschule Klessheim absolvierte sie ein Praktikum in der Bank und wusste sofort: "Das ist es, was ich einmal machen will." Sie bekam die Möglichkeit, die Lehre im zweiten Lehrjahr zu beginnen, weil ihr die schulische Vorbildung angerechnet wurde. In den Lehrjahren hat sie alle Abteilungen durchlaufen, angefangen vom Serviceschalter über die Versicherung bis zur Finanzierungsabteilung. Auch die ersten Kundengespräche durfte sie schon während der Ausbildung gemeinsam mit ihrem Mentor führen.

Nebenbei holte sie auch noch abends nach der Arbeit am WIFI Salzburg die Matura nach. Sandra Stabauer hat es geschafft, Lehrabschluss- und Maturazeugnis zeitgleich überreicht zu bekommen.

Beim folgenden Mitarbeitergespräch mit ihrem Vorgesetzten erzählte sie, dass sie gerne unmittelbar im Kundenkontakt arbeiten wolle. "Er ist positiv darauf eingegangen und hat mich dann auch bei der Umsetzung des Plans unterstützt." Heute ist sie als Beraterin für Kundinnen und Kunden tätig: "Ich habe damit einen riesigen Spaß, weil ich mithelfen kann, Träume zu erfüllen und Zukunft zu gestalten. Der tägliche Kundenkontakt und die Abwechslung sowie die Herausforderungen machen den Arbeitstag interessant", sagt Sandra Stabauer.

Bankausbildung statt Studium

Die Wertschätzung gegenüber ihm als Bewerber hat Mustafa Hamzic schon beim ersten Gespräch mit seinem späteren Arbeitgeber in seiner Entscheidung bestätigt, statt eines Studiums eine Bankausbildung zu starten. "Da von Anfang an meine Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt wurden, hatte ich damals das gute Gefühl bekommen, dass nicht nur ich mich bei der Bank bewerbe, sondern auch die Bank sich bei mir", beschreibt er seine Gedankengänge. Bei seiner Karriere kommt ihm sein offener Umgang mit Menschen zu Gute. "Die sehr unterschiedlichen Anliegen unserer Kunden sorgen für Abwechslung und die tägliche Herausforderung, im Interesse unserer Kunden die beste Lösung zu finden, macht mir großen Spaß", erklärt Hamzic.

Den Taufpaten oft am Arbeitsplatz besucht

Alexander Schmuck ist 18 Jahre alt und hat sich nach der 6. Klasse Gymnasium entschlossen, eine Lehre als Bankkaufmann zu beginnen. Auf diese Idee hat ihn sein Taufpate gebracht, der selbst auch in einer Bank tätig ist. "Ich habe ihn oft an seinem Arbeitsplatz besucht und mir hat schon als Kind gefallen, was er gemacht hat. So wurde schon sehr früh mein Interesse an der Wirtschaft und allem, was damit zusammenhängt, geweckt", erzählt Schmuck. Lehrreich im wahrsten Sinne des Wortes findet er die Berufsschule, die in Zell am See ist. Aufgefallen ist gleich zu Beginn, dass die Altersspanne der Auszubildenden sehr groß ist. "Ich war erst einmal überrascht, dass mit mir gemeinsam auch Dreißigjährige die Schulbank drücken." In seiner Arbeit ist er ständig im Kontakt mit Kundinnen und Kunden: "Unsere erst vor kurzem eröffnete Filiale ist sehr offen und transparent. Unser Team arbeitet wie in einem Open Space mit Laptops, die überall hin mitgenommen werden können. Wir werden - wenn wir nicht gerade in Beratungsgesprächen in der Diskretzone sind - von den hereinkommenden Kunden gesehen und wir sehen sie. Da ich ganz vorne nahe der SB-Zone sitze, bin ich der erste Ansprechpartner. Ich sehe täglich neue Menschen - und freue mich jedes Mal, wenn ich ihnen helfen kann." Ein zusätzlicher Bonus ist für ihn, dass er durch die Ausbildung Finanzwissen erwirbt, das ihn über den Job hinausbegleitet. "Ich lerne in der Bank den Umgang mit Geld - im Gymnasium hätte ich das wohl nicht getan", merkt er an. Als Teenager hat er auch schon klare Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft: "Mein nächstes Etappenziel ist Filialleiter."

Quelle: SN