Mädchen zieht es in die Technik: "Da ist eine große Bewegung da"

Der Equal Pay Day steht wieder einmal vor der Tür. Frauen verdienen weniger als Männer für gleiche Arbeit. Manuela Baier von Frau & Arbeit in Salzburg arbeitet daran, dass sich die Lücke schließt.

Geht es voran? "Ja, aber es braucht Zeit. Thema ist aber immer wieder die fehlende Kinderbetreuung. Wir sind hier leider beim Angebot unter dem EU-Durchschnitt. Da besteht Handlungsbedarf", sagt Baier beim Karriereforum der SN am Donnerstag. Andererseits bieten sich aktuell auch Chancen für Frauen: "Es entstehen mehr attraktive Teilzeitmodelle, es gibt öfter geteilte Führung." Sie bemerkt, dass sich bei der kommenden Generation die Einstellungen ändern. "Es gibt großes Interesse der Mädchen an Handwerk und Technik. Da ist eine große Bewegung da und es tut sich auch viel im Schulbereich. Es gibt hoch qualifizierte Frauen und viele Unterstützungsprogramme, die gut angenommen werden." Frau & Arbeit ist eine Servicestelle für Frauen in Salzburg und bietet Beratung zu allen Fragen rund um Berufsleben und Finanzen.