Maishofen: 400 Rinder auf dem Laufsteg

Nach dem trockenen Sommer fand am Donnerstag in Maishofen die erste Herbstauktion statt. Und das Ergebnis war überraschend.

Wer in Salzburg Rinder kaufen will, muss nach Maishofen fahren. Hier finden auf dem Gelände des Rinderzuchtverbands die einzigen Auktionen im Land statt. Die erste Herbstversteigerung am Donnerstag wurde mit Spannung erwartet, weil man wegen der Trockenheit im Sommer einen Preisverfall befürchtete. Futtermangel könne zu vielen Verkäufen und das große Angebot zu schlechten Preisen führen, war die große Sorge.