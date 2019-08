Maler Stefan Planitzer aus Tamsweg holte Gold bei Berufs-WM in Kasan

Der 20-jährige Stefan Planitzer aus Tamsweg hat die Goldmedaille für Maler bei den WorldSkills im russischen Kazan gewonnen. Die ersten Worte des glücklichen Gewinners: "Ein unglaubliches Gefühl, das Schönste in meinem Leben."

Planitzer erhielt zudem eine Medaille für "Best of Nation". Damit hat er von allen 46 Teilnehmern aus Österreich die beste Leistung abgeliefert. Planitzer arbeitet im Malermeisterbetrieb Gautsch in St. Andrä im Lungau. Trainiert hat er seit Jänner über 1000 Stunden mit Michael Tobisch aus der Steiermark (im Bild rechts).