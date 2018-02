Marcel Hirscher hilft dem Heimatskigebiet

Die Kopfbergbahn in Annaberg-Lungötz kämpfte in dieser Saison um das Aufsperren. Die Zukunft des Skigebiets soll aber gesichert sein.

Sollte Marcel Hirscher am Sonntag in den frühen Morgenstunden im olympischen Riesentorlauf seine zweite Goldmedaille holen, wird das seinem Heimatskigebiet, der Region Dachstein West, wohl keine großen Zuwächse bringen. Das vermutet jedenfalls der Annaberger Bürgermeister Josef Schwarzenbacher (ÖVP). "Der Marcel hilft uns auch jetzt schon. Der Werbewert ist für uns enorm. Es gibt bei uns eine Marcel-Hirscher-Strecke: Die hat drei Mal so viele Fahrten wie die anderen Pisten des Skigebiets. Das lässt sich kaum steigern." Auch die Skischule von Marcel Hirschers Vater Ferdinand bringe viele Gäste in die Region. "Und da seine Mutter aus den Niederlanden stammt, kommen auch viele Gäste von dort zu uns auf Besuch."

Die Strahlkraft des sechsfachen Gesamtweltcupsiegers können die Skigebiete Annaberg und Rußbach, die seit drei Jahren fusioniert sind, gut gebrauchen. Die Kopfbergbahn, die im Ortszentrum von Annaberg startet, kämpft seit Jahren ums Überleben. Es sei ein Kraftakt gewesen, den Lift in diesem Winter aufsperren zu können, bestätigt Schwarzenbacher, dessen Gemeinde mit zehn Prozent an der Dachstein West GmbH beteiligt ist. Im Winter davor habe man lediglich 150.000 Fahrten auf dem Lift gehabt, 250.000 wären nötig gewesen, damit die Bahn kostendeckend betrieben werden kann.

Örtliche Hoteliers und die Gemeinde mussten deshalb 100.000 Euro zuschießen, um den Lift in diesem Winter betreiben zu können. Geldspritzen hatte das Skigebiet in der Vergangenheit bereits bekommen: Das Land investierte 2010 sieben Millionen Euro, davon 5,5 Millionen in Form einer Beteiligung. Damit wurde auch der Neubau der Donnerkogelbahnen unterstützt.

In den kommenden vier Jahren werden weitere acht Millionen in das Skigebiet investiert. Diesmal kommt das Geld von der Bank. Bereits heuer soll es für das Skigebiet eine neue Beschneiungsanlage samt Speicherteich geben. Die Probleme aus dem Vorjahr sollten damit der Vergangenheit angehören, sagt Schwarzenbacher. "Bisher hatten wir nur eine Mickymaus-Beschneiung. In der Vorsaison konnten die Lifte vor Weihnachten kaum fahren." Deshalb war es auch so wichtig, heuer noch einmal zu investieren. "Wenn wir dieses Jahr übertaucht haben, stehen wir 100-prozentig gut da." Wegen des vielen Schnees laufe die aktuelle Saison sehr gut. "Wir haben sicher ein positives Ergebnis."

(SN)