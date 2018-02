In Maria Alm geht heuer ein Traum in Erfüllung: Das Dorf wird mit dem Skigebiet am Aberg verbunden. Auch in Dienten entsteht eine Seilbahn.

SN/abergbahnen Auf dem Natrungipfel treffen ab Dezember 2018 die Seilbahnen von Maria Alm (rechts) und von der Aberg-Talstation (links) aufeinander.