Mariapfarr: Drei landwirtschaftliche Betriebe sind ein Team

Raderhof, Pagitschmühle und Poinsitgut helfen zusammen und nutzen gemeinsame Ressourcen.

Drei Landwirte geben das Beispiel, wie nachhaltiges Wirtschaften aussehen kann: Thomas und Margit Pichler (Raderhof in Örmoos), Mathias Pagitsch (Pagitschmühle) und Markus Schröcker (Poinsitgut) arbeiten miteinander und bündeln so ihre Stärken. Jeder bringt seinen fachlichen Schwerpunkt ein, alle sind Direktvermarkter ihrer hochwertigen regionalen Produkte und Lebensmittel. Tiergerechte Haltung, Regionalität und Bioqualität, das ist den Teamplayern wichtig. Radergut und Pagitsch-mühle liegen in Nachbarschaft, das Poinsitgut ist nur wenige Kilometer entfernt.

Als Partner nutzen sie die kurzen Wege zwischen den ...