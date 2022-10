Mariapfarr: Seine Gewehre kommen ohne Schrauben aus

Seit 35 Jahren fertigt der Büchsenmachermeister Kurt Pritz in seiner Jagdwaffen- und Messermanufaktur hochwertige Einzelstücke.

Ein Leben für hundert Gewehre, jedes hergestellt in feinster Handarbeit, mit größter Präzision und höchstem Qualitätsanspruch: "Im Durchschnitt waren es drei Gewehre im Jahr, die gebaut wurden", blickt der 62-jährige Tamsweger zurück. Im kleinen Kreis feierte er das 35-jährige Jubiläum seines Unternehmens. Der Name ist eine eingetragene europäische und etablierte Marke, die einzigartigen Pritz-Systeme sind in der Szene ein Begriff.

Denn neben dem handwerklichen Geschick sind es die zahlreichen Entwicklungen, die Kurt Pritz auszeichnen. Sein Know-how und sein ...