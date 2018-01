Marzipangeigen zieren Torte für Mozart

Die Konditorei Schatz bäckt die Torte zum 262. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Komponist hätte Freude damit, sagt ein Experte.

Schokotorte mit gekochter Trüffelcreme. Verziert mit Naturmarzipan, einem Mozart-Konterfei aus Schokolade und unzähligen kleinen Geigen aus Marzipan. Mozart hat seinen 262. Geburtstag - und das gehört gefeiert. Die Internationale Stiftung Mozarteum lädt am Samstag zum Fest in der Salzburger Altstadt, vor und in Mozarts Geburtshaus. Der inoffizielle Höhepunkt dabei ist jedoch um 17 Uhr: das Anschneiden der Torte.