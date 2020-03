Die Nachfrage nach Arzneimitteln sei explodiert, die Logistik am Limit, sagt der Großhändler Peter Unterkofler. Soldaten könnten aushelfen. Im Gasteiner Tal ist nach einem Infektionsfall Kreativität gefragt.

Soldaten aus Salzburg leisten in der Lebensmittelversorgung in Vorarlberg und in Oberösterreich bereits Hilfe. Auch in der Medikamentenindustrie wird die Unterstützung des Bundesheeres gegen die Coronakrise nun offenbar nötig. Der Großhändler Jacoby Pharma mit Sitz in Hallein hat für die ...