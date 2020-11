Massive Kritik am neuen Universitätsgesetz: "Es gibt noch Widerstand gegen die Reformen"

Uni-Rektor Lehnert hält die Kritik am neuen Universitätsgesetz für überzogen. Er bleibt bei den Reformplänen. Kommen soll ein neues Fach "künstliche Intelligenz".

Auch die Universität hat erneut auf Online-Lehre umgestellt. Nicht nur die ÖH, auch die Salzburger FPÖ fordert als Konsequenz verpflichtende Video-Vorlesungen und Verbesserungen bei Online-Prüfungen. Rektor Hendrik Lehnert sieht keine gravierenden Folgen durch den Lockdown: "Online-Prüfungen abzulegen geht mit Webex wunderbar. Geschummelt wird ohnehin immer." Nur in seltenen Fällen wie am Juridicum würden einzelne Prüfungen in Präsenz-Form abgewickelt, sagt er. Die Vorgabe, verpflichtend Video-Lehrveranstaltungen zu halten, gelte bereits - mit Ausnahme von Labor-Seminaren. Für den Wunsch nach einem "neutralen" Semester, ...