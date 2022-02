Mathematikerin für erfolgreiche Arbeit in der Schweiz prämiert

Katharina Kusejko entdeckte einen Zusammenhang zwischen HIV-Infektionen und Tuberkulose. "Das war überraschend", sagt sie. Nächstes Ziel für die ehrgeizige Mathematikerin ist eine eigene Professur.

Die Mathematik ist Katharina Kusejko (32) immer schon leichtgefallen. Ihre wissenschaftliche Karriere führte die gebürtige Lamprechtshausnerin nach Zürich, wo sie nun für ihre Arbeit zum Zusammenhang zwischen HIV-Infektionen und Tuberkulose mit dem Forschungspreis der Stiftung Pfizer ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit mit 15.000 Schweizer Franken (14.200 Euro) dotiert.

Nach ihrer Matura am BORG Akademiestraße studierte Kusejko an der Salzburger Universität Mathematik. "Ich mochte Mathematik in der Schule schon und hatte immer Spaß an Rätseln." Nach dem Bachelor-Abschluss ...