Mattseer Werft stellt neue Yacht vor: "Dieses Boot ist etwas für Genießer"

Sie heißt "Sonnenstrahl" und ist der ganze Stolz der Bootsbauer von Sunbeam Yachts in Mattsee. Nun hatte das Segelboot seinen großen Auftritt.

Ihr Name ist Programm. Die Sunbeam 32.1 (sunbeam ist die englische Bezeichnung für Sonnenstrahl) ist eine Yacht, die strahlt und auffällt. Das liegt nicht nur am Mokkabraun des Prototyps, das unter all den weißen Segelbooten im Hafen des Segelclubs in Mattsee hervorsticht. Auch ihr Design unterscheidet sich klar von dem ihrer Vorgänger. Zum Großteil liegt es auch an Firmenchef Andreas Schöchl, der die vormalige Schöchl Werft in dritter Generation nun als Sunbeam Watersports GmbH führt, und sich selbst als designaffin ...