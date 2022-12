Mauterndorf: So macht Schule richtig Spaß

Freude am Lernen steht in der Volksschule in Mauterndorf im Vordergrund. Jetzt hat die Gemeinde 25 neue Laptops angekauft. Die Kinder erlangen dadurch früh digitale Kompetenzen.

SN/sw/perner Im Bild Kinder der ersten Klasse der Volksschule in Mauterndorf mit Klassenlehrerin Sabine Santner, Direktorin Andrea Frischauf, Bgm. Herbert Eßl, Martin Schitter und Stefan Macheiner.