Medaillenregen für Käserei Woerle aus Henndorf

Der 46-Jährige stellte einen Dieb, der sich in sein Haus geschlichen hatte. Laut Polizei hielt sich der Verdächtige illegal in Österreich auf. Gerold und Sonja Gastager waren am frühen Samstagnachmittag …

Es ist ein Erlebnis, das den meisten Kindern in Erinnerung bleibt: der Laternenumzug und das traditionelle Martinsfest. In Seekirchen steigt Janet Genyk als heiliger Martin aufs Pferd. Wer rund um den …

Chronik

Zu einer heftigen Auseinandersetzung, die mit einem Polizeieinsatz endete, kam es am Donnerstagabend in einer Gaststätte in Neumarkt am Wallersee. Gegen 22 Uhr gerieten am Donnerstag ein 24-jähriger Syrer und …