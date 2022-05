Medienriese eröffnet Shop am Salzburger Flughafen

Der französische Medien- und Reisekonzern Lagardère baut seine Lokale am Salzburg Airport um und vergrößert seine Flächen.

Renoviert und mit einer neuen Küche ausgestattet wird die Panorama Lounge "Das Wolfgang" am 1. Juni wiedereröffnet. Es ist eine verspätete Rückkehr aus dem im Herbst des Vorjahrs verhängten Lockdown. "Im Winter hätte sich eine Öffnung nicht gelohnt. Und wir wollten sowieso umbauen", sagt Silvie Posch, die Salzburg-Standortleiterin von Lagardère Travel Retail. Die französische Unternehmensgruppe mit Sitz in Paris ist in Österreich in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg vertreten und betreibt etwa am Salzburger Hauptbahnhof den Burger King, das Café ...