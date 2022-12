Medikamente vom Lieferdienst: Mjam liefert 1700 Präparate der Borromäus-Apotheke

Nach einer Kooperation von zehn Salzburger Apotheken mit Ninjas.jetzt bietet nun ein weiterer Essenslieferant Medikamente.

Zustellung innerhalb von 30 Minuten: Der Lieferdienst Mjam bietet ab sofort neben Essenslieferungen auch Medikamente an. Möglich wurde das durch eine Kooperation mit der Borromäus-Apotheke. Mit 1740 rezeptfreien Medikamenten könne man ein riesiges Sortiment liefern, sagt Mjam-Geschäftsführer Alexander Gaied. "Besonders in der Grippezeit wissen wir, dass schmerzstillende und fiebersenkende Mittel und Produkte, die das Immunsystem stärken, besonders beliebt sind." Mjam hatte zuvor schon in Villach einen ähnlichen Dienst geboten. Die Zustellgebühr beträgt 3,90 Euro, bei einem Bestellwert von mehr als 39 Euro ist die Lieferung gratis.

In Salzburg gibt es Medikamente per Essenslieferdienst bereits. Zehn Apotheken stellten im März eine Kooperation mit dem Salzburger Unternehmen Ninjas.jetzt vor, bei dem Medikamente per Fahrradkurier oder per Auto geboten werden.