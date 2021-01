Mehlspeisen laufen der Mozartkugel in der Altstadt derzeit den Rang ab

Mit dem Ausbleiben der Touristen ist auch das Geschäft mit den Mozartkugeln stark zurückgegangen. Die süße Kugel rollt aber online.

Gegen die Cremeschnitten, das Plundergebäck sowie die Schaumrollen und Torten der Traditionskonditorei Schatz hat Mozart in Zeiten wie diesen keine Chance. Die von Hand getunkte Mozartkugel von Konditormeister Erich Winkler ist eine Spezialität des Hauses in der Salzburger Altstadt. Jede Kugel wird von Hand in das silber-blaue Stanniolpapier gewickelt, das die Eigenproduktion auszeichnet. In Ermangelung von Touristen spielt die süße Kugel derzeit jedoch nur eine Nebenrolle. In Zeiten des Lockdowns hat auch die Mozartstatue, die sonst einen fixen Platz in ...