Mehr Finanzbildung für Bürmooser Schüler

Pilotprojekt startet im Herbst auch an einer Salzburger Schule.

Worauf muss ich achten, wenn ich einen Kredit abschließe? Was gilt es bei einem Handyvertrag zu beachten? Ihre Schüler seien an derartigen Fragen interessiert - hätten aber nicht immer eine Antwort, sagt Kirstin Stuppacher, Lehrerin an der Mittelschule Bürmoos. Das will sie ändern - und hat die Schule erfolgreich in einem neuen Pilotprojekt für "lebensnahe Wirtschaftsbildung" untergebracht.

"Wirtschaftsbildung muss im vernetzten Unterricht stattfinden. Da wollen wir nicht zuschauen, sondern mitgestalten", sagt Stuppacher.

Das Pilotprojekt wurde von ...