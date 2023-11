Mehr Geld, dafür kein Streik: Maco-Belegschaft in Trieben nahm Vorschlag der Geschäftsleitung an

Die Maco-Beschäftigten in der Steiermark erhalten einen Lohn- und Gehaltsvorschuss von sieben Prozent - rückwirkend ab 1. November. Dafür wird in Trieben nicht gestreikt. In Salzburg fiel die Entscheidung in der Vorwoche anders aus.

Sieben Prozent zusätzlichen Lohn- und Gehaltsvorschuss für alle - unabhängig von der Kollektivvertragserhöhung, dafür aber Verzicht auf Streik: Dieses Angebot der Maco-Geschäftsführung wurde am größten Produktionsstandort der Maco-Gruppe in Trieben angenommen. Die Beschäftigten erhalten den Vorschuss rückwirkend ab November. Die Entscheidung sei "mit deutlicher Mehrheit" gefallen, sagt Maco-Geschäftsführer Guido Felix. "Wir wollen eine partnerschaftliche Lösung, von der alle profitieren. Das Streikrecht auszuhebeln, ist nicht unser Ziel - im Gegenteil, wir unterstützen die Forderungen einer fairen Kollektivvertragserhöhung." Am Standort in Salzburg war die Ablehnung eindeutig Am Standort an der Alpenstraße in Salzburg hatte sich die Belegschaft in der Vorwoche mehrheitlich gegen den Vorschlag der Geschäftsleitung ausgesprochen - mit 249 zu 79 Stimmen. Das heißt: Die Belegschaft in Salzburg beteiligt sich am Metallerstreik - am Mittwoch wurde die Arbeit für eine Stunde nieder gelegt.