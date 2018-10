Mehr Lohn: Ist ein Plus von fünf Prozent gerechtfertigt?

Arbeiterkammerpräsident Peter Eder gibt den Gewerkschaftern Schützenhilfe für die Metaller-Lohnverhandlungen. Die Unternehmer stehen naturgemäß auf der Bremse.

Ist die Forderung von fünf Prozent Lohnzuwachs für die laufenden Metaller-Lohnverhandlungen gerechtfertigt - oder überschießend? An dieser Frage scheiden sich die Geister - und di Meinung von Arbeiter- und Wirtschaftskammer. Am Montag ergriff Salzburgs AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder klar Partei für die Gewerkschafter: Denn die Arbeitnehmer, die mit ihrem Fleiß einen wesentlichen Beitrag zur aktuellen Hochkonjunktur leisten würden "gehen bislang leer aus. Es läuft wie auf einer schiefen Ebene ab - die Unternehmen stehen so gut da wie schon lange nicht mehr", während die Arbeitnehmer sogar noch mehr belastet würden. Neben dem seit 1. September möglichen 12-Stunden Tag listet Eder auch die geplanten Einschnitte bei den Gebietskrankenkassen sowie bei der Unfallversicherungsanstalt (AUVA) auf.

Weiters argumentiert Eder mit einer Vielzahl von guten Wirtschaftsdaten - etwa dem Wirtschaftswachstum (BIP) 2018 von rund drei Prozent, einem BIP pro Kopf von 38.200 Euro oder einer Auslastung in der Industrie von 88,7 Prozent. Weiters lägen die Lohnstückkosten in Österreich laut AK sogar um sechs Prozent unter jenen in Deutschland.

Für Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl (ÖVP) widerum entspricht die Fünf-Prozent-Forderung "nicht der Realität": "Es kommt darauf an, dass wir auch international wettbewerbsfähig bleiben. Und die Konjunktur trübt sich schon wieder ein." Er glaubt, dass heuer die Gewerkschaft durchaus zu Kampfmaßnahmen greifen könnte. Der Chef von Jacoby Pharma und Präsident der Industriellenvereinigung, Peter Unterkofler, betont, dass die Lohnverhandlungen je nach Branchensituation sehr unterschiedlich laufen sollten. Die von der AK angemerkte hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen sind für ihn kein Argument: "Wir sichern dadurch ja die Arbeitsplätze in Salzburg." Und Peter Malata, Geschäftsführer des W&H-Dentalwerks in Bürmoos betont, dass ein hohes Wachstum auch zu mehr Beschäftigung führe - aber nur, wenn die Lohnabschlüsse moderat seien. Malata: "Wir haben einen starken Wachstumsmarkt in Asien. Aber wenn man die Produktionskosten dort nicht berücksichtigt, kann man nicht erfolgreich sein."

Angestellten-Gewerkschaft freut sich über großen Zulauf

Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) freut sich aktuell über steigende Mitgliederzahlen: Landesgeschäftsführer Gerald Forcher spricht von "heuer über 1000 Beitritte bis Anfang Oktober." Das sei rekordverdächtig. Spitzenreiter ist die Salzburg AG, wo laut Betriebsratschef Hans Grünwald (FCG) bereits 120 Mitarbeiter beigetreten sind. Grünwald führt das auf seine Werbeoffensive zurück. Damit habe sein Betrieb einen Organisationsgrad von 59 Prozent.

Immerhin 40 Neubeitritte und einen Organisationsgrad von knapp 50 Prozent kann Heinz Leitinger (FSG), Betriebsratschef der Salzburger Sparkasse, vorweisen: "Denn wir verhandeln gerade einen Sparkassen-internen Zukunfts-Kollektivvertrag aus", nennt er ein Argument.

Sogar eine Verdoppelung der GPA-Mitglieder gab es bei der Lebenshilfe - allerdings von bescheidenen 35 auf jetzt 70 Mitglieder, sagt Betriebsrat Christoph Eschbacher: Neben dem Lohnstreit mit dem Land - für den am Samstag demonstriert wurde - sei es auch "die bundespolitische Großwetterlage, die Leute zum Beitritt motiviert."