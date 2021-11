"Mein Vater wünschte sich einen Techniker"

Ein Schlossermeister gründete einen globalen Schirmemacher. Jetzt ist die Tochter am Ruder, die sich schon frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigt.

Hermine Meissl ist geschäftsführende Gesellschafterin der Meissl Open Air Solutions GmbH. Ein Unternehmen mit Sitz in Pfarrwerfen und einem Jahresumsatz von 10,3 Millionen Euro. Im SN-Gespräch spricht die Unternehmerin über ein Rekordjahr 2021, kreative Mitdenker und Wertschätzung gegenüber der Gründergeneration.



Frau Meissl, wenn man in Ihre Lagerräume blickt, sieht man prall gefüllte Regale. Keine Spur von globalen Lieferproblemen? In den letzten Monaten haben wir gehamstert, dadurch sind wir nur am Rande betroffen. Unsere Einkäufer erleben trotzdem eine tägliche ...