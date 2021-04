Merkur-Markt: Einkaufswagerl weichen Baumaschinen

Das Gebäude in Mittersill - künftig Billa Plus - wird neu errichtet. Am kommenden Dienstag geht's los.

SN/sw/christa nothdurfter Mit bunten Frühlingsgrüßen kurz vor dem Abriss des Gebäudes: Marktleiter Herbert Auer (rechts) und Vertriebsmanager Bruno Kaltenhauser.