Metro investiert in Großmarkt in Wals mehr als 21 Mill. Euro

Der Standort wird bei laufendem Betrieb neu gestaltet - bis Sommer 2023. Das Ziel ist klar formuliert: Der Großmarkt soll zu einem Vorzeigegebäude in Sachen Nachhaltigkeit werden.

Metro Österreich hat jahrelang verschiedene Pläne für den Standort in Wals-Himmelreich gewälzt. Eine Variante war, mit dem Großmarkt während der Bauphase in ein Ersatzquartier zu übersiedeln. Sogar eine Absiedlung über die Grenze in das benachbarte Bayern war ein Thema.

Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die Metro Salzburg mit ihren 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird bei laufendem Betrieb neu gestaltet - bis Sommer 2023. Der Spatenstich ist bereits erfolgt. Das Investitionsvolumen für die Neugestaltung liegt bei knapp mehr als 21 Mill. Euro.

Vizebürgermeister Andreas Hasenöhrl (ÖVP): "Wir freuen uns sehr, dass der alteingesessene Betrieb Metro weiter seinen Standort in unserer Gemeinde hat - nach dem Umbau in modernster Form. Für uns ist die Metro ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und großer Arbeitgeber."

Die Metro hat den Standort im Jahr 1980 übernommen. Seither immer wieder Umbauten durchgeführt - etwa was die Kälteanlagen oder die Frischfischanlieferung betrifft. Der vorerst letzte große Umbau datiert von 2020 (Fertigstellung 2021). Dabei wurde die Zustellung erweitert - mit neuen Kühlhäusern, Tiefkühlhäusern und neuen Rampen.

Jetzt solle der Großmarkt ein Vorzeigegebäude in Sachen Nachhaltigkeit werden - auf 8600 Quadratmetern, heißt es. Dazu zählen der Einsatz von neuesten Kältetechnologien, die Erneuerung des Dachs mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage sowie LED-Beleuchtung im gesamten Großmarkt. Als Vorbild dient die Metro in St. Pölten, die 2017 umgebaut worden war.

Gerald Lederer, Geschäftsleiter von Metro Salzburg: "Unsere Kunden können während der gesamten Bauzeit weiterhin bei uns einkaufen. Auch an unseren Öffnungszeiten ändert sich nichts."

Architekt Andreas Prehal von Poppe*Prehal mit Sitz in Steyr: "Mit der Generalsanierung des Metro-Großmarktes in Salzburg setzen wir neue Standards im Bereich Umwelttechnik und Energiedesign. Neben dem völlig neuen Gesicht des Gebäudes werden wir auch mit einem zukunftsweisenden Zugang zum Thema Kundenorientierung überraschen. Dieses umfassende Paket übertrifft qualitativ die meisten Neubauten und ist von uns für Jahrzehnte vorausgedacht."