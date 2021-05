Micky Maus bekommt keinen Kaffee

Digitales Gästebuch statt Zettelchaos: Eine Eugendorfer Softwareschmiede wickelt die Registrierung in vielen Lokalen ab.

Wer einen Kaffee oder ein Schnitzel will, muss beweisen, dass er getestet, geimpft oder genesen ist - und seine Daten hinterlassen: Die Öffnung der Gastronomie geht mit strengen Regeln einher. Nach der Zettelwirtschaft vom Herbst setzen viele Wirte nun auf eine digitale Lösung. Einer der größten heimischen Anbieter ist die Softwarefirma Mtms Solutions aus Eugendorf. Seit März wickelt sie die Gästeregistrierung in der Vorarlberger Gastronomie ab. Am Mittwoch folgen Tausende Lokale in anderen Bundesländern. Mtms kooperiert dazu mit den Tourismusverbänden. ...